Amtsgericht Sonneberg: AfD-Lokalpolitiker wegen mutmaßlicher NS-Parolen vor Gericht

Beide Fälle sollen sich bereits im Dezember 2022 – jeweils in den Sonneberger Gaststätten „Dachshöhle“ und „Gewölbe – zugetragen haben. Warum es erst jetzt zum Prozess kommt? Van Reimersdahl erklärt: „Es kann nicht ermittelt werden, wenn nicht angezeigt wird. Die Anklage erfolgt normalerweise ein halbes Jahr später.“