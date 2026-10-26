Hof (dpa/lby) - Ein Mann hat seine Geldstrafe am Amtsgericht Hof mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt. Der Betrug fiel einem Mitarbeiter des Amtsgerichts in der vergangenen Woche auf, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte mit dem Schein einen Teil seiner Geldstrafe in Höhe von 80 Euro in bar bezahlt. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag in falschen Scheinen. Gegen den 55-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei.