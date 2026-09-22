Frankfurt/Main - Im Prozess gegen einen Richter am Frankfurter Landgericht wegen der mutmaßlichen Verletzung von Dienstgeheimnissen hat der Angeklagte die Vorwürfe zurückgewiesen. Es habe sich um einen Chat mit einem befreundeten Anwalt gehandelt, in dem er eigene Gedanken und Prognosen teilte, hieß es in einem vom Verteidiger verlesenen Statement zum Prozessauftakt am Amtsgericht. Teils sei es um Erfahrungswerte oder Angaben gegangen, die bereits in Presseberichten oder anderen Publikationen kursiert hätten.