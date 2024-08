Der Mann, der in Handschellen und in Begleitung zweier Justizbeamter ins Amtsgericht Bad Salzungen gebracht wird, schimpft. Darüber, was die Polizei ihm angetan habe. „Extrem“, sagt er, sei das gewesen. Der Mann, um die 40, eine Wohnanschrift hat er nicht mehr, „immer Nachbarschaftsstreitigkeiten“. Seine Post wird an seine Eltern in einem Bad Salzunger Ortsteil geschickt, er sei „Couchschläfer“ bei Bekannten. Jetzt hat er ein paar Tage im Gefängnis verbracht – per Sitzungshaftbefehl, weil er in der Vergangenheit wohl wenig Neigung zeigte, Gerichtsladungen zu folgen.