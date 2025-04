„Nein!“ „Doch!“ „Nein!“ Am Tisch der Richterin streiten sich zwei Frauen, der Tonfall ist eher giftig. Es geht um Katzenfutter. Waren es kleine Tüten, in denen etwas zu essen für das Tier ist? Waren es kleine Behälter, in denen Katzendrinks sind? Die Frage ist nicht die wichtigere Frage, die am Amtsgericht in Bad Salzungen erörtert wird – verhandelt wird Diebstahl. Von dem die eine Frau überzeugt ist, dass die andere ihn begangen hat.