Wenn Nachbarn sich so verfeindet haben, dass sie vor Gericht ziehen und es kaum aushalten, im selben Raum zu sitzen, ist oft nichts mehr zu retten. Jede Seite glaubt, im Recht zu sein, kann das begründen. Und besteht darauf. Energisch. Unerbittlich. Leidenschaftlich. So ist es auch am Amtsgericht Bad Salzungen, wo sich der jüngere Nachbar verantworten muss, weil er den älteren Nachbarn beleidigt haben soll. Gegen den Strafbefehl, den er dafür bekommen hat, hat er Einspruch eingelegt.