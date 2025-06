„Er hat Lücken“, sagt der Rechtsanwalt über den jungen Mann aus der Krayenberggemeinde, den er am Amtsgericht Bad Salzungen verteidigt. Mitte 20 ist der Angeklagte, sichtbar zerknirscht, er hat Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen fahrlässigen Vollrauschs einlegen lassen. Der Vollrausch – „viel Bier, viel Wodka“ – erklärt zwar die Lücken in der Erinnerung, entschuldigt aber nicht, was in dieser Zeit geschehen ist.