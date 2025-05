Es macht vor Gericht nicht den allerbesten Eindruck, wenn sich herausstellt, dass jemand, dem die Fahrerlaubnis schon lange entzogen worden ist, einen fahrbereiten Wagen im Hof stehen hat. Und wenn derjenige, merkt der Staatsanwalt am Amtsgericht Bad Salzungen an, aus diesem Grund „auch bei der Polizei bekannt ist“. Wann man dem angeklagten Rentner aus dem Altensteiner Oberland den Führerschein abgenommen habe? „Kurz nach dem Krieg“, murmelt der Verteidiger des Mannes. Vor mehr als 20 Jahren, sagt der Angeklagte. „Ungünstig“, befindet die Richterin. Und deutet an, dass man ein wenig weltfremd sein müsse, nähme man an, das Fahrzeug stehe allein aus nostalgischen Gründen bei seinem Besitzer.