Die meisten Möchtegern-Formel-Eins-Piloten, die es vom Fahrersitz auf die Anklagebank katapultiert, sehen ganz anders aus und geben sich ganz anders. Anders als der Mann in Graubraun, für den das Wort „unauffällig“ erfunden sein könnte – noch nicht 50, keine sichtbaren Extras, nichts, was angesagt wäre. Dass er sich, wie es jüngere Raser gerne tun, nicht einmal unterschwellig oder zwischen den Zeilen mit seinen Taten brüstet, mag daran liegen, dass er schlicht gar nichts sagt, am Amtsgericht in Bad Salzungen.