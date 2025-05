Er könne, sagt der Angeklagte, „nicht so viel dazu sagen“. Zu jener Zeit habe er Drogen genommen – „und so’n Unsinn gemacht“. Er könne sich nicht konkret an diese Sache erinnern, „aber ich will nicht leugnen“. Erklären, sagt er, wolle er schon etwas. Sein Vater sei an Corona gestorben – „und ich hatte ihn angesteckt“. Danach sei er „ins Loch gefallen“, und „dann ging’s schnell“. Er habe sich Betäubungsmittel besorgt, um sich buchstäblich zu betäuben. Er habe sich, weil er immer mehr Geld für die Beschaffung von Drogen gebraucht habe, strafbar gemacht. Und sei in diesem Umfeld dann auch noch „an die falschen Leute geraten“.