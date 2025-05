Aktuell nennt er sich Geschäftsführer einer Reinigungsfirma, davor hat er Dienstleistungen im Gartenbau angeboten, davor wieder etwas anderes. Das ist am Amtsgericht in Bad Salzungen bekannt – der Angeklagte ist nicht zum ersten Mal da. Sagen will er aktuell nichts, nichts über seine Personalien hinaus, gar nichts zur Sache.