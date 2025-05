Als der Polizeihubschrauber an einem Sonntagmorgen Ende Oktober 2024 über Bad Salzungen kreist, ist der Spuk fast zu Ende. Die Polizei sucht den Einbrecher, der in der Nacht unterwegs war. Und vermutet, dass es sich um jemanden handelt, der im Verdacht steht, auch noch diverse andere Straftaten begangen zu haben. Später am Tag, die Fahndung läuft noch, kriecht ein junger Mann zu früh aus seinem Versteck auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge in Bad Salzungen – der Einbrecher ist gefunden.