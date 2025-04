Dass Robert Habeck nicht persönlich am Amtsgericht Bad Salzungen erschienen ist, das sei in nicht in Ordnung, befindet der Angeklagte – „ich dachte ja, dass Robert Habeck sich mal die Mühe macht und hierherkommt“, sagt er. Der habe ihn schließlich angezeigt, das Schreiben, in dem der Politiker die Staatsanwalt „beauftragt“ habe, gegen ihn, den Rentner aus Bad Liebenstein, vorzugehen, wolle er auch sehen.