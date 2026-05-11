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  4. Neuer Münchner OB erhält Amtskette von Vorgänger Reiter

Amtseinführung Neuer Münchner OB erhält Amtskette von Vorgänger Reiter

Feierlicher Wechsel im Rathaus: Nach der Amtsübergabe an Dominik Krause stehen im Stadtrat Wahlen und Themen wie das Oktoberfest auf dem Programm.

München - Nach seinem Amtsantritt am 1. Mai wird es für den neuen Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) noch einmal festlich. In der Eröffnungssitzung des Stadtrates im Neuen Rathaus wird Altoberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seinem 35-jährigen Nachfolger am Montag (10.00 Uhr) die goldene Amtskette überreichen. Danach wird Krause die neu gewählten Stadträtinnen und Stadträte vereidigen und seine Eröffnungsansprache halten.

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Am Nachmittag (14.00 Uhr) tritt der Stadtrat dann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, bei der auch der zweite und der dritte Bürgermeister gewählt werden. Auch Sachthemen wie das Münchner Oktoberfest stehen dann auf der Tagesordnung.