Amtseinführung Neuer Münchner OB erhält Amtskette von Vorgänger Reiter

München - Nach seinem Amtsantritt am 1. Mai wird es für den neuen Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) noch einmal festlich. In der Eröffnungssitzung des Stadtrates im Neuen Rathaus wird Altoberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seinem 35-jährigen Nachfolger am Montag (10.00 Uhr) die goldene Amtskette überreichen. Danach wird Krause die neu gewählten Stadträtinnen und Stadträte vereidigen und seine Eröffnungsansprache halten.