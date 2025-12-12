Warum nicht, wie in vergangenen Zeiten, die Kreistagssitzungen in der Tageszeitungen angekündigt werden, wollte zu Beginn der Kreistagssitzung am Mittwoch der Sonneberger Dieter Silen wissen. „Eine Mitteilung in einer Seitenspalte ist einfach zu wenig“, meint er. „Wir sind besser als früher aufgestellt“, erklärte Landrat Robert Sesselmann (AfD). Grundsätzlich verzichte man auf die Papierform und nutze digitale Formate und soziale Netzwerke sowie den Internetauftritt des Landkreises. Wie die Medien die Sitzungen ankündigen, sei jedoch deren Angelegenheit. Auch das Amtsblatt erscheine in digitaler Form, erläuterte der Kommunalpolitiker. Allerdings gebe es einige Papierformate, die im Landratsamt abgeholt werden können.