Amtsanmaßung in der Bahn: Falsche Kriminalbeamtin fordert Smartphone in Regionalbahn

Wie die Bundespolizei mitteilte, gab sich die Unbekannte als Kriminalbeamtin aus. Sie behauptete, dass sich auf dem Gerät der jungen Frau angeblich "Beweise" befänden, die eine Beschlagnahmung rechtfertigten. Einen Dienstausweis habe die selbsternannte Ermittlerin jedoch nicht vorzeigen können.