„Nach intensiver Prüfung und vielen Monaten des Engagements beenden wir unsere Initiative zur Abwahl des Bürgermeisters von Amt Wachsenburg, Herrn Sebastian Schiffer, hiermit nun offiziell vorläufig“, so haben es vor Andy Willnow und Marvin Berger mitgeteilt. Die beiden hatten in den letzten Monaten mehrmals versucht, ein Bürgerbegehren zur Abwahl des parteilosen Bürgermeisters zu starten. Die Verwaltung lehnte jedes Mal ab. Geblieben wäre den Antragsstellern damit nur der Klageweg vor dem Verwaltungsgericht Weimar