Amt Wachsenburg Bürgermeister Sebastian Schiffer (parteilos) sieht sich mit Anträgen zu Bürgerbegehren, die ihn des Amtes entheben wollen, konfrontiert. Jetzt lehnte die Verwaltung zum dritten Mal einen entsprechenden Antrag ab. „Bereits im Rahmen der Ablehnung des ersten Antrages wurde dem Antragsteller umfassend erläutert, welche rechtlichen Voraussetzungen an die ordnungsgemäße Einreichung eines Bürgerbegehrens gestellt werden“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Daran gehalten hätten sich die Antragsteller nicht.