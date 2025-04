Amt in schwierigen Zeiten Vor diesen Aufgaben steht die Habeck-Nachfolgerin

Weichenstellungen in Energiewende

Eine zentrale Rolle spielt Reiche bei der Energiewende, also dem schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energien wie Gas und Öl.

Unter Habeck nahm der Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne an Fahrt auf. Die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, Simone Peter, sagte: "Katherina Reiche übernimmt ein Haus, in dem der Ausbau der Erneuerbaren Energien in einigen Sparten, allen voran Wind und Photovoltaik, wieder deutlich an Schwung gewonnen hat. Brüche bei der Absicherung von Investitionen und damit dem dynamischen Ausbau der beiden Energiewendemotoren müssen vermieden werden."

Liegen gebliebene Gesetze

Unter Habeck - und zum Ende der Ampel-Koalition sowie der rot-grünen Minderheitsregierung hin - waren zentrale Gesetze liegen geblieben. Zum einen geht es um die unterirdische Speicherung von klimaschädlichem CO2 in Deutschland, zum anderen um ein Gesetz zur milliardenschweren staatlichen Förderung neuer Gaskraftwerke, die bis 2030 gebaut werden sollen. Die Zeit drängt. Investoren warten seit langem auf Rahmenbedingungen. Die neuen Gaskraftwerke sollen künftig einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist - in "Dunkelflauten", wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht.

Eine der vorrangigen Aufgaben Reiches dürfte auch der Ausbau der Stromnetze sein. Dabei haben Union und SPD einen Paradigmenwechsel angekündigt: Laut Koalitionsvertrag sollen neu zu planende Hochspannungs-Gleichstromübertragungsnetze, "wo möglich", als Freileitungen umgesetzt werden. Bisher gilt bei den großen "Stromautobahnen" ein Erdkabelvorrang. Das sollte mit Blick auf "Monstertrassen" die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Netzausbau erhöhen - ist aber wesentlich teurer.