Die Zahlen sind beeindruckend: Seit 1994, also seit mehr als 30 Jahren, sind Freiwillige aus dem Heimatverein Jüchsen und andere Helfer aus der Region Jahr für Jahr unterwegs und setzen, meist im März, einen 1,3 Kilometer langen Schutzzaun parallel zur Landesstraße 1131 gegenüber dem Stausee Jüchsen. Denn dorthin zieht es in jedem Frühjahr Massen von Erdkröten, Grasfröschen sowie verschiedenen Molcharten. In einer Übersicht, angelegt ab dem Jahr 2001, zeigt sich: In diesen 24 Jahren sind knapp 300 000 Stück Amphibien in besagtem Abschnitt erfasst worden.