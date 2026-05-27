Amphibien Zehntausende Euro für den Schutz von Kröten

In den vergangenen Jahren sind immer mehr Amphibienschutzzäune in Thüringen durch das Land gefördert worden. Im Jahr 2020 seien etwa 85.000 Euro für insgesamt etwa 54 Kilometer Zäune ausgegeben worden, schreibt das Ministerium in seiner Antwort auf die Anfrage Hoffmanns. Vor zwei Jahren seien dann fast 110.000 Euro für fast 57 Kilometer Zäune bereitgestellt worden. Alle Angebote zum Aufbau der Zäune seien in den vergangenen Jahren gefördert worden. Bereits vor einigen Wochen hatte das Ministerium darauf hingewiesen, dass dieses Schutzkonzept ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen nicht funktionieren kann.