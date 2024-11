Amphibien: Lurch des Jahres: Auch in Thüringen Moorfrosch Seltenheit

Jena (dpa/th) - Vor allem die Bedrohung seines Lebensraums macht dem Moorfrosch in Thüringen zu schaffen. Die Zerstörung und Trockenlegung von Auen, Feuchtgebieten und Mooren treffe den jüngst zum Lurch des Jahres 2025 gekürten Frosch hart, heißt es bei der Naturschutzorganisation Nabu Thüringen. Der Bestand der Tiere in Thüringen schwinde seit Jahren immer weiter. Von einem Trauerspiel ist die Rede. In Deutschland wird die Art auf der Roten Liste als "gefährdet" geführt, in Thüringen gilt der Moorfrosch als "stark gefährdet".