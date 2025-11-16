Amphibien Alpensalamander ist "Lurch des Jahres 2026"

Nach Angaben des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) werden Alpensalamander zudem in großer Zahl auf Straßen überfahren – vor allem im Ost- und Oberallgäu. "Das ist alarmierend und kann dazu führen, dass der Alpensalamander in diesen Gebieten ganz verschwindet", teilte der LBV mit. Über eine Online-Meldeplattform für Sichtungen von lebenden und toten Tieren will der Verband mehr über die tatsächliche Verbreitung des Alpensalamanders erfahren.