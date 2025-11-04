– Eine Baustelle mit Ampelregelung in der Kasseler Straße sorgt seit Montag für Verkehrsbehinderungen und Staus, insbesondere im Berufsverkehr. Nach Informationen aus dem Rathaus finden zwischen Abzweig zur Nougat Welt bis Kreisel Thüringer Waldquell Arbeiten im Rahmen des Glasfaserausbaus statt. Auftraggeber ist die Thüringer Glasfasergesellschaft mbH (TGG). Bauausführendes Unternehmen ist die Axians FFK GmbH. Die Maßnahme ist Teil des bundesweiten „Graue Flecken“-Förderprogramms.