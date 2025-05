Ampelmast stürzt auf Fahrrad: Radfahrer wird Opfer eines Dominounfalls mit Streifenwagen

Altdorf bei Nürnberg (dpa/lby) - Ein neben einer Ampel wartender Radfahrer ist in Altdorf bei Nürnberg unglückliches Opfer eines Unfalls mit Polizeistreifenwagen geworden. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, war der Streifenwagen während einer Einsatzfahrt auf einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert. Das Polizeiauto krachte in den Ampelmast, der in einem Dominoeffekt umknickte und auf das Fahrrad des 41-Jährigen stürzte.