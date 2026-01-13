Ampelmännchen Ernie und Bert regeln in Hamburg den Verkehr

Hamburg - Ab sofort haben an zwei Hamburger Fußgänger-Ampeln Ernie und Bert aus der Kult-Kindersendung "Sesamstraße" das Sagen. Das Duo regelt nun als Ampelmännchen den Verkehr in der Nähe der beiden Standorte des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Zur Einweihung waren die beiden Puppen natürlich auch dabei: Er freue sich total, dass er und Bert jetzt Ampelmännchen sind, sagte Ernie zum Start. "Endlich kann ich den Leuten in Hamburg helfen, sicher über die Straße zu kommen. Und der Spruch ist super: Bei Bert bleibst du stehen, bei Ernie kannst du gehen!"