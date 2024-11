Ampel-Streit: Söder fordert von FDP-Chef Bruch der Koalition im Bund

Ampel ringt in Berlin um gemeinsame Linie für die Zukunft

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Lindner und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) loten derzeit in Berlin in mehreren Gesprächsrunden aus, wie die Arbeit der Koalition weitergehen kann. Dabei soll weiter geklärt werden, wie die Ampel-Koalition in der Wirtschafts- und Finanzpolitik wieder auf eine gemeinsame Linie kommen kann. Am Mittwoch tritt mit dem Koalitionsausschuss dann eine größere Runde zusammen, der auch die Partei- und Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP angehören.