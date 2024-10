FDP-Fraktionschef Christian Dürr verwies in der "Bild am Sonntag" auf Sparmöglichkeiten. So könne man bei den Kosten für die Unterkunft von Bürgergeld-Empfängern von individuellen auf pauschale Sätze umstellen und so ein bis zwei Milliarden Euro sparen. Die Koalition müsse sich ferner "natürlich die Subventionen anschauen" und Zahlungen an Nichtregierungsorganisationen "kritisch hinterfragen".