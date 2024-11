Gründung in Bayern am 16. November in Ingolstadt

In Bayern ist die Gründung des Landesverbandes nach Angaben von Klaus Ernst bereits für die kommende Woche geplant - am 16. November wollen die Mitglieder dazu in Ingolstadt zusammenkommen. Die Namensgeberin der Partei, Sahra Wagenknecht, wird dazu Ernst zufolge aber nicht erwartet. Der Termin wurde bereits vor langer Zeit festgelegt und steht in keinem Zusammenhang zu dem neuerlichen Zeitdruck nach dem Scheitern der Ampel im Bund. Derzeit hat das BSW rund 100 Mitglieder in Bayern.