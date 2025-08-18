Schaltet die Ampel an der Kreuzung Steinweg zur Neu-Ulmer Straße nicht lang genug auf „Grün“? Denn oftmals kommen nur wenige Fahrzeuge stadteinwärts über den Verkehrsknoten. Dabei haben Autofahrer schon längst festgestellt, dass es offenbar eine Reserve gibt: Immer wenn Autos aus der Neu-Ulmer Straße nach links in den Steinweg abbiegen, dann könnten auch Autos stadteinwärts fahren. Bisher bekommen diese aber „Rot“ angezeigt. Kann die Ampel nicht anders geschaltet werden? Diese Frage gab unsere Zeitung an das Landesamt für Bau und Verkehr Süd in Zella-Mehlis weiter. In der Antwort heißt es nun, dass „der Knotenpunkt in den Verkehrsspitzenzeiten die Grenze seiner Leistungsfähigkeit“ erreicht. Unter Beachtung der folgenden Ampel sei eine weitergehende Grünzeitverlängerung für den Verkehr aus dem Steinweg nicht möglich, ohne die anderen Knotenäste einzuschränken oder die Stabilität des Gesamtverkehrs in der Landesstraße einzuschränken.