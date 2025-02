Die Baumaßnahmen in der Sonneberger Straße in Neuhaus am Rennweg, so verlautet es aus dem dortigen Rathaus, werden bei geeigneten Witterungsverhältnissen am Montag, 3. März, unter halbseitiger Sperrung aufgenommen. Damit ist dann der letzte von drei Bauabschnitten auf diesem Teil der Ortsdurchfahrt in Arbeit.