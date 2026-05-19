Amerikanische Faulbrut: Bienenseuche im Landkreis Straubing-Bogen festgestellt

Geiselhöring (dpa/lby) - Wegen des Ausbruchs der Amerikanischen Faulbrut hat der Landkreis Straubing-Bogen einen Sperrbezirk zur Eindämmung der Krankheit eingerichtet. In Geiselhöring sei die hochinfektiöse Bienenkrankheit nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt Straubing-Bogen mit. In einem Radius von zwei Kilometern müssen Bienenvölker und Bienenbestände unverzüglich auf die Krankheit untersucht werden. Alle Menschen mit Bienen müssen dem Veterinäramt die Anzahl und die Standorte ihrer Völker melden.