Während in der fußballbegeisterten Welt gerade jeder froh ist, der ein Ticket für ein Spiel zur WM in den USA ergattert hat – und dort auch eingelassen wurde – , haben sieben junge Amerikaner aus dem Bundesstaat Wyoming gerade in dieser Zeit für zwei Wochen ihre Heimat verlassen mit dem Ziel Neuhaus am Rennweg. Jack, Rihannon, Megan, Madison, Harley, Tavian und Remington sind Schüler an der Evanston High School, der jüngsten Partnerschule des Thüringischen Rennsteig-Gymnasiums in Neuhaus. Als erste Austauschgruppe besuchten sie die Bildungseinrichtung am Apelsberg und nahmen von dort viele positive Eindrücke wieder mit zurück in ihre Heimat. Übrigens auch zum Thema Fußball...