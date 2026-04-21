﻿ Eine Reise in die Vergangenheit führte in diesen Tagen Nachfahren ehemaliger jüdischer Familien zurück nach Schmalkalden. Ausgehend von Illinois in den USA über Bad Kissingen bis nach Halle begaben sich Bruce Mainzer und sechs weitere Familienmitglieder auf die Spuren ihrer Vorfahren. Der Aufenthalt wurde über Monate hinweg vorbereitet und verband persönliche Familiengeschichte mit historischer Forschung und emotionalen Begegnungen vor Ort.