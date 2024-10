Als "eine der schönsten Nächte in meinem Leben" hat die Sängerin ihre Hommage an die kubanisch-amerikanische Sängerin Celia Cruz in Erinnerung, die sie 2013 bei den Awards aufführte. Die als "Queen of Salsa" bekannte Cruz "ist eine Ikone in der ganzen Welt", sagte Lopez. Ihr eigener Preis als beste lateinamerikanische Künstlerin 2011 sei "unglaublich besonders", weil er direkt von den Menschen komme, für die Lopez ihre Musik mache.