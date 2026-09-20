American Football Zweite Niederlage für Kleins Texans in NFL

Houston - Der deutsche Football-Profi Marlin Klein muss nach einer weiteren Niederlage mit den Houston Texans weiter auf den ersten Sieg seiner NFL-Karriere warten. Gegen die Cincinnati Bengals verloren die Texans ihr Heimspiel 6:20. Klein wurde wie schon zum Saisonstart regelmäßig aufs Feld geschickt, bekam dieses Mal aber kein Zuspiel von Quarterback C.J. Stroud. Für die Bengals um Quarterback Joe Burrow war es der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel. Receiver Ja'Marr Chase gelangen zwei Touchdowns, er zeigte insbesondere bei seinem ersten Fang, warum er zu den besten Passempfängern der Liga zählt.