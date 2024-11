Touristen-Ansturm 2022

Vor zwei Jahren hatte in der Allianz Arena das erste NFL-Spiel in Deutschland stattgefunden, insgesamt lockte das Spiel laut Schätzungen 85.000 bis 100.000 Besucher in die Stadt. Die Hotels in München waren zu mehr als zwei Dritteln voll. Nach Angaben des Referats für Arbeit und Wirtschaft war das ein großer Anstieg: Ein Jahr zuvor betrug die Zimmerauslastung nur rund 36 Prozent, im Vergleichswochenende 2019 - also vor der Corona-Pandemie - gut 50 Prozent.