Santa Clara - Die San Francisco 49ers bleiben trotz aller Verletzungsprobleme ungeschlagen und haben als erstes NFL-Team sechs Saisonsiege eingefahren. Gegen die Washington Commanders um den deutschen Football-Profi Brandon Coleman holten die 49ers zu Hause ein 23:17. Christian McCaffrey kam auf zwei Touchdowns, Quarterback Brock Purdy brachte einen Touchdown-Pass zu George Kittle. Weil in der zweiten Halbzeit nur noch ein Field Goal gelang, kamen die Commanders mit zwei eigenen Touchdowns noch mal in Schlagdistanz. Für ein Comeback reichte es aber nicht mehr.