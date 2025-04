Eric Bauroth aus Viernau ist seit kurzem wieder als American-Football-Spieler aktiv. Bis Februar arbeitete er als Athletiktrainer der Weltcup-Rennrodler aus Schweden. Erics Freundin, die Schwedin Tove Kohala, ist Rennrodlerin. Seit März spielt Eric in Innsbruck für die Raiders Tirol in der Austrian Football-League. Nach der Saison will er seiner Freundin helfen, sich den Traum von einem Start bei den Olympischen Spielen zu erfüllen.