American Football Super-Bowl-Anleitung zum Mitreden: Was alles wichtig ist

Wo findet der Super Bowl statt?

Gastgeberstadt für den 59. Super Bowl ist New Orleans - schon zum zwölften Mal findet das wichtigste Saisonspiel in der Stadt im US-Bundesstaat Louisiana statt. Der Superdome im Herzen der Stadt ist am Sonntag (Ortszeit) zum achten Mal das Stadion, in dem gespielt wird. Gut einen Monat nach dem Terroranschlag im beliebten Viertel French Quarter sind die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt auf höchster Stufe.

Wer tritt in der Halbzeit auf?

Kendrick Lamar ist in diesem Jahr der Hauptact. Der Rap- und Hip-Hop-Star hat ein äußert erfolgreiches Jahr hinter sich, sein Hit "They not like us" ist im Umfeld des Super Bowls allgegenwärtig. Bekannt ist, dass der Grammy-Gewinner die Sängerin SZA bei sich auf der Bühne haben wird und "eine Geschichte" erzählen will während der etwa 13 Minuten, die er zur Verfügung hat. Ansonsten ist die Show noch ein großes Geheimnis. Die Nationalhymne singt Jon Batiste.

Wer ist sonst noch im Stadion?

Donald Trump hat sich angekündigt und will als erster amtierender US-Präsident einen Super Bowl live im Stadion verfolgen. Jill Biden, die Ehefrau von Trumps Vorgänger Joe Biden, ist großer Fan der Philadelphia Eagles und will ebenfalls vor Ort unter den voraussichtlich rund 76.000 Zuschauern sein. Pop-Superstar Taylor Swift wird von der Tribüne aus ihren Freund Travis Kelce anfeuern. US-Medien rechnen zudem unter anderem mit Will Smith, Kevin Hart und Bradley Cooper als Fans der Eagles und Brad Pitt, Jason Sudeikis und Paul Rudd, die Anhänger der Chiefs sind.