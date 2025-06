Auch die Vogtland Rebels können Suhls American Footballer nicht stoppen. Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison gewannen die Suhl Gunslingers am Sonntag (8. Juni) im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion im sächsischen Treuen mit 30:0. Es ist der fünfte Sieg im fünften Spiel in der 5. Liga und der dritte Erfolg zu null. Michael Foley brachte die „Revolverhelden“ mit einem Touchdown im ersten Viertel in Führung.