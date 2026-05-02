Nach der perfekten Saison im Jahr 2025 mit acht Siegen in acht Spielen sind die Suhl Gunslingers, Südthüringens einzige American-Football-Mannschaft, zum ersten Mal in ihrer nun fast zehnjährigen Vereinsgeschichte in der vierthöchsten Spielklasse, der Oberliga Mitteldeutschland, angekommen. Nach zwei Auswärtsspielen laden die Suhler „Revolverhelden“ am Sonntag (3. Mai) erstmals zu einem Heimspiel in der 4. Liga ein.