American Football Stars stimmen Fans auf Super Bowl ein

Santa Clara - Mit Musikstars auf der Bühne und viel Prominenz unter den Zuschauern hat die American-Football-Profiliga NFL auf den Super Bowl als größtes Einzelsportereignis des Jahres eingestimmt. Vor dem Kickoff zum Football-Finale zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks im Levi’s Stadium von Santa Clara (Kalifornien) trat am Sonntagabend als Hauptact der Eröffnungszeremonie die US-Punkrock-Band Green Day auf. Die Gruppe performte ihren als politische Protesthymne bekannten Anti-Kriegs-Song "Holiday" sowie die Hits "Boulevard of Broken Dreams" und "American Idiot".