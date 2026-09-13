American Football: St. Brown mit Touchdown bei Lions-Sieg in NFL

Detroit - Amon-Ra St. Brown hat die Detroit Lions mit zwei Touchdowns zu einem knappen Auftaktsieg in der NFL geführt. Der Deutsch-Amerikaner sorgte mit seinem zweiten Touchdown der Partie in der Verlängerung für die entscheidenden Punkte beim 31:30-Sieg gegen die New Orleans Pelicans. Der beste deutsche Passempfänger in der Geschichte der National Football League hatte zuvor schon die 21:0-Führung ermöglicht. Danach verlor das Spitzenteam aus Detroit aber den Zugriff und konnte den ersten Saisonsieg erst nach Verlängerung holen.