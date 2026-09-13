American Football: St. Brown mit Touchdown bei Lions-Sieg in NFL

Marlin Klein fängt ersten Pass seiner NFL-Karriere

Trotz der Niederlage der Houston Texans gegen die Buffalo Bills hatte auch Rookie Marlin Klein einen zumindest persönlich guten Start in die Saison. Gegen die Bills verloren die Texans zwar 31:36 und gaben in den Schlusssekunden die Chance auf den Sieg aus der Hand. Der Kölner überzeugte auf seiner Position als Ersatz-Tight-End aber und fing erstmals in einem Hauptrunden-Spiel der National Football League einen Pass. Der Wurf von Quarterback C.J. Stroud ging über 16 Yards und ermöglichte den Texans einen First Down und die Fortsetzung ihrer Angriffsserie im ersten Viertel.