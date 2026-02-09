American Football: So nutzte die Filmwelt den Super Bowl als Werbebühne

Santa Clara - Beim Super Bowl geht es um American Football, die spektakulärste Halbzeitshow - und auch um das vielleicht begehrteste TV-Werbefenster der Welt. Millionen von US-Dollar werden für die aufwendig produzierten Werbespots in der Primetime beim übertragenden Sender NBC hingeblättert. Die Nachfrage ist riesig, die Reichweite auch. Die Hollywood-Branche nutzt die große Bühne traditionell, um ihre Trailer zu platzieren oder Kinostarts und andere Projekte bekanntzumachen. So auch dieses Mal.