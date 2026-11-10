Super Bowl in der Heimat St. Browns

Equanimeous schaffte es ebenfalls in die NFL, den Durchbruch aber hatte der Jüngste: Amon-Ra. Jetzt ist er eines der Aushängeschilder der Lions, war schon Hauptdarsteller in einer Netflix-Dokumentation und ist der deutsche Profi in der NFL, der die besten Chancen hat, als zentraler Spieler einen Super Bowl zu gewinnen. Im Februar ist das Stadion im Süden von Los Angeles Final-Austragungsort, nicht weit weg von der Gegend, in der St. Brown groß geworden ist. Besser ginge es nicht.

Erst mal aber geht es nach Deutschland: "Ich freue mich sehr, ich kann es nicht erwarten. Mit meinen Mitspielern und meiner Familie in Deutschland zu sein - ich will das genießen und bewusst wahrnehmen", sagte St. Brown. Das Timing ist nahezu perfekt.