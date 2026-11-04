Detroit - NFL-Profi Jack Campbell von den Detroit Lions hat sich nach dem Schreckmoment am Wochenende aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. "Ich bin unglaublich ermutigt von den Fortschritten, die ich in so kurzer Zeit gemacht habe. Ich kann meinen Unterkörper wieder vollständig bewegen und mache auch bei der Beweglichkeit meines Oberkörpers weiterhin Fortschritte", sagte der 26 Jahre alte Teamkollege von Amon-Ra St. Brown laut einer Mitteilung seiner Mannschaft. Campbell war gegen die Minnesota Vikings nach einem Zusammenstoß regungslos auf dem Platz liegen geblieben.