Detroit - Der deutsche Football-Star Amon-Ra St. Brown hat auch im dritten Saisonspiel der Detroit Lions einen Touchdown erzielt. Beim 31:24-Heimsieg gegen die New York Jets fing St. Brown einen kurzen Pass von Quarterback Jared Goff für den ersten Touchdown seiner Mannschaft. Für den 26-Jährigen war es bereits der fünfte Touchdown der Saison. Danach hatten die Lions lange alles unter Kontrolle und zogen bis auf 24:10 davon, ehe zwei Touchdowns der Jets im Schlussviertel nochmal für Spannung sorgten.