Die bisherigen Auftritte in Deutschland seien in den USA und in der Liga begeistert registriert worden. "Deutschland ist jetzt das Fallbeispiel für all das, was man sich international erhofft. Das, was hier in den letzten zweieinhalb Jahren passiert, was Fan-Wachstum und Begeisterung anbelangt, das ist das Vorbild für das, was wir auch in anderen Märkten machen wollen", sagte Steinforth. Die NFL veranstaltete bereits etliche Spiele im Ausland, etwa in London und Mexiko-Stadt. Auch andere Länder sind interessiert.