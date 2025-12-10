American Football NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück

München - Nach einem Jahr Pause wird die NFL im nächsten Jahr wieder für ein Spiel nach München zurückkehren. Wie Vertreter der besten American-Football-Liga der Welt, der Stadt München und der Allianz Arena bekanntgaben, ist neben 2026 auch für 2028 ein Match und damit das vierte reguläre Saisonspiel im Fußball-Stadion der FC Bayern fixiert. Schon 2022 und 2024 hatte die Liga in der bayerischen Landeshauptstadt Station gemacht. In diesem Herbst war Berlin an der Reihe; 2027 und dann 2029 wird dort wieder im Olympiastadion gespielt.